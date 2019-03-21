Nokia 5.1 Android Pie daha şık bir arayüz sunuyor

Android Pie, birçok farklı özelliği Nokia 5.1 modeline getiriyor. Bu yeni özellikler, daha kişisel bir telefon kullanımının önünü açacak.

Kullanıcılar için artık sadece donanım özellikleri yeterli olmuyor. Arayüz bakımından da akıllı telefonların son derece şeffaf ve sade olması önemli bir şart. Android Pie güncellemesi, bu şartları sağlayan nadir güncellemeler arasında. Nokia 5.1 modelleri, bu güncellemeyi aldıktan sonra; daha keyifli ve şık bir arayüze sahip oldu.

Ayrıca Android Pie; navigasyon hareketleri, kişiselleştirilebilir parlaklık, kişiselleştirilebilir batarya ve akıllı telefon uygulamaları gibi özellikleri Nokia 5.1’e getiriyor. Şu an için beklentiler daha çok modelin Android Q alması yönünde.

Ayrıca Android Pie’yi almak için sırada olan Nokia akıllı telefonları; Nokia 1 ve 3’tür. Bu modellerin; 2019’un başlarında Pie’yi alması bekleniyor. Nokia 1 ve 3 kullanıcıları yakın zamanda, bu güncellemeyi alabilirler.

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