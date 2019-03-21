Nokia 5.1 Plus özel fiyatıyla Türkiye’de!

Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan 1999 TL fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş AI, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.

Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensör, keskin ve harika filmler ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Trendleri yakalayan tasarım

Uçtan uca 5.8 inçlik çentikli ekran, en düşük çerçeve ile en fazla içeriği kullanıcılarla buluşturuyor. 2.5D kavisli ön ve arka cam, kavisli kenarları ile parlak yüzeyi Nokia 5.1 Plus’ı öne çıkarıyor. 8 mm kadar ince, metal yapısıyla akıllı telefon, iklim ve düşme testlerinden geçirilerek Nokia telefonların kalite standartlarında üretildi.

Gelişmiş oyun deneyimi için geliştirildi

Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. Nokia 5.1 Plus, çok oyunculu çevrimiçi savaş (MOBA) oyunlarının rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. 5.8 inç, 19:9 oranında HD+ uçtan uca ekran bulunan telefonda, grafik işleme gücü bulunuyor.