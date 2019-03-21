Nokia 5.1 Plus özel fiyatıyla Türkiye’de!

Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan 1999 TL fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş AI, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.
Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensör, keskin ve harika filmler ortaya çıkarılmasını sağlıyor.
Uçtan uca 5.8 inçlik çentikli ekran, en düşük çerçeve ile en fazla içeriği kullanıcılarla buluşturuyor. 2.5D kavisli ön ve arka cam, kavisli kenarları ile parlak yüzeyi Nokia 5.1 Plus’ı öne çıkarıyor. 8 mm kadar ince, metal yapısıyla akıllı telefon, iklim ve düşme testlerinden geçirilerek Nokia telefonların kalite standartlarında üretildi.
Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. Nokia 5.1 Plus, çok oyunculu çevrimiçi savaş (MOBA) oyunlarının rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. 5.8 inç, 19:9 oranında HD+ uçtan uca ekran bulunan telefonda, grafik işleme gücü bulunuyor.
Nokia 5.1 Plus, Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin iyi halini sunuyor ve Android 9 Pie güncellemesine sahip. Gelişmiş yapay zekâsı ile Android 9 Pie, Nokia akıllı telefonu kullanıcıların kullanma şekline uyum sağlar, kullandıkça tercihleri öğrenir. Nokia akıllı telefonlar, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor, ayrıca üç yıl boyunca gelen aylık güvenlik güncellemeleriyle birlikte iki büyük işletim sistemi güncellemesi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar yer alıyor. Güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanarak tamamen ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlanıyor.
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