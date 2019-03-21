Mynet Trend

Nokia 5.1 Plus özel fiyatıyla Türkiye’de!

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

HMD Global, Nokia 5.1 Plus’ın yarından itibaren Turkcell mağazalarında üzerinden Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu. 

Nokia 5.1 Plus özel fiyatıyla Türkiye’de!

Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan 1999 TL fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş AI, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.

Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensör, keskin ve harika filmler ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Trendleri yakalayan tasarım

Uçtan uca 5.8 inçlik çentikli ekran, en düşük çerçeve ile en fazla içeriği kullanıcılarla buluşturuyor. 2.5D kavisli ön ve arka cam, kavisli kenarları ile parlak yüzeyi Nokia 5.1 Plus’ı öne çıkarıyor. 8 mm kadar ince, metal yapısıyla akıllı telefon, iklim ve düşme testlerinden geçirilerek Nokia telefonların kalite standartlarında üretildi.

Gelişmiş oyun deneyimi için geliştirildi

Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. Nokia 5.1 Plus, çok oyunculu çevrimiçi savaş (MOBA) oyunlarının rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. 5.8 inç, 19:9 oranında HD+ uçtan uca ekran bulunan telefonda, grafik işleme gücü bulunuyor.

Android 9 Pie ile her zaman temiz, güvenli ve güncel

Nokia 5.1 Plus, Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin iyi halini sunuyor ve Android 9 Pie güncellemesine sahip. Gelişmiş yapay zekâsı ile Android 9 Pie, Nokia akıllı telefonu kullanıcıların kullanma şekline uyum sağlar, kullandıkça tercihleri öğrenir. Nokia akıllı telefonlar, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor, ayrıca üç yıl boyunca gelen aylık güvenlik güncellemeleriyle birlikte iki büyük işletim sistemi güncellemesi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar yer alıyor. Güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanarak tamamen ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlanıyor.

Kıyamet Sonrası Temaya Özel RAD Duyuruldu

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdüİnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Yapay zeka analizleri ne kadar doğru?Yapay zeka analizleri ne kadar doğru?
Obsidian'ın Yeni RPG'si The Outer Worlds geliyorObsidian'ın Yeni RPG'si The Outer Worlds geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokıa akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

'Kocanın gençliğini yedin' deyince... Bomba cevap!

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma tarihi!

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma tarihi!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Cycle, Epic Games Store Özelinde Olacak

The Cycle, Epic Games Store Özelinde Olacak

Kıyamet sonrası temaya özel RAD duyuruldu

Kıyamet sonrası temaya özel RAD duyuruldu

Big Data, Yapay Zeka ve Turing Testi

Yapay zeka analizleri ne kadar doğru?

Obsidian'ın Yeni RPG'si The Outer Worlds Epic Store'dan çıkış yapacak

Obsidian'ın Yeni RPG'si The Outer Worlds geliyor

Peaky Blinders Dizisinin Oyunu Geliyor!

Peaky Blinders Dizisinin Oyunu Geliyor!

BenQ GV1 taşınabilir LED projektörünü tanıttı

BenQ GV1 taşınabilir LED projektörünü tanıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.