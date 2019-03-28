Mynet Trend

Nokia 8.1 Plus kamerası ile fark yaratacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 28.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

HMD Global’in bir süredir söylenti halinde olan yeni modeli Nokia 8.1 Plus sonunda resmiyet kazanıyor. İşte telefonun özellikleri ve çıkış tarihi.

Nokia 8.1 Plus kamerası ile fark yaratacak

HMD Global bünyesinde adeta küllerinden doğan Nokia model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genel itibariyle giriş ve orta segmentteki modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Finli üretici, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı da başarmıştı.

Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın ilk 5 ana kameralı telefonunu tanıtan HMD Global şimdi de orta segmente hitap eden yeni bir modelle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Nokia 8.1 Plus ismiyle satışa sunulacak olan modeli Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 6.22 inçlik hayli geniş bir ekrana sahip olması beklenen modelin en önemli artısı ise 48MP’lik ana kameraya sahip olması. 120 derecelik ultra geniş açıda fotoğraflar çekebilen bu kameranın ciddi anlamda fark yaratması bekleniyor.

Zaten Nokia kamera tarafındaki partneri Zeiss sayesinde kaliteli işlere imza atan bir şirket. Yani genel anlamda Zeiss lensleri ile donatılmış olan Nokia modellerinin kamera tarafı ile kullanıcılarını memnun ettiğini söyleyebiliriz.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Nokia 8.1 Plus da bu yönüyle kullanıcıların beklentilerini karşılayacaktır.

Peki Nokia’nın orta segmentteki yeni modeli ne zaman satışa sunulacak? Çin’de X71 ismiyle satışa sunulacak olan modelin 2 Nisan’da raflardaki yerini alacağı doğrulandı. Avrupa satış tarihi ile ilgili net bir bilgi ise henüz mevcut değil.

Samsung ilk çeyrekte beklentilerin gerisinde kaldı

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattıŞemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Turkcell'den Apple TV+’a olay gönderme!Turkcell'den Apple TV+’a olay gönderme!
Filtre uygulayacak telif hakları yasayı onaylandıFiltre uygulayacak telif hakları yasayı onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokıa akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

'2030'dan geldim' demişti! Anlattıkları gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei akıllı gözlük ile ilgi çekti

Huawei akıllı gözlük ile ilgi çekti

Xiaomi süper hızlı şarj cihazı, 100W olacak

Xiaomi süper hızlı şarj cihazı, 100W olacak

Huawei P30 Pro DxOMark puanı ile tarih yazdı!

Teknoloji devi Huawei yine tarih yazdı!

Turkcell'den Apple TV+’a gönderme!

Turkcell'den Apple TV+’a olay gönderme!

Filtre uygulayacak telif hakları yasayı onaylandı

Filtre uygulayacak telif hakları yasayı onaylandı

İndirime giren Xbox One oyunları

İndirime giren Xbox One oyunları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.