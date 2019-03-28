Nokia 8.1 Plus kamerası ile fark yaratacak

HMD Global bünyesinde adeta küllerinden doğan Nokia model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genel itibariyle giriş ve orta segmentteki modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Finli üretici, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı da başarmıştı.

Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın ilk 5 ana kameralı telefonunu tanıtan HMD Global şimdi de orta segmente hitap eden yeni bir modelle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Nokia 8.1 Plus ismiyle satışa sunulacak olan modeli Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 6.22 inçlik hayli geniş bir ekrana sahip olması beklenen modelin en önemli artısı ise 48MP’lik ana kameraya sahip olması. 120 derecelik ultra geniş açıda fotoğraflar çekebilen bu kameranın ciddi anlamda fark yaratması bekleniyor.

Zaten Nokia kamera tarafındaki partneri Zeiss sayesinde kaliteli işlere imza atan bir şirket. Yani genel anlamda Zeiss lensleri ile donatılmış olan Nokia modellerinin kamera tarafı ile kullanıcılarını memnun ettiğini söyleyebiliriz.