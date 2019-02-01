Nokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 01.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

HMD, önümüzdeki ay MWC kapsamında özel bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte uzun süredir merakla beklenen yeni Nokia 9 PureView’ı görücüye çıkarması bekleniyor. Tabii süreç devam ederken cihaza dair kesin olmayan bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Nokia 9 PureView, heyecan verici özelliklerle geliyor

Droitshout sitesinde yer verilen yeni bilgiler, ürünün kutusunda hızlı şarj desteği sunan 18W şarp adaptörünün de geldiği yönünde. Muhtemelen Qualcomm’un hazırladığı hızlı şarj teknolojisi tercih edilecektir. Ek olarak, Nokia 9 PureView’da 4150mAh değerde pil olacağından söz ediliyor.
Nokia 9 hakkında daha önce gelen bazı söylenti detayları sıralamamız gerekirse…

Telefonda QHD+ çözünürlüklü 6 inch değerde Amoled ekran olacak.

Ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensörü bulunacak.

Qualcomm Snapdragon 845 çipsetiyle gelecek.

Ve tabii ki cihazın en önemli özelliği olarak arka tarafında konumlandırılan özel 5 kameralı sisteminden söz edilebilir. Sırasıyla ana RGB sensör (41MP), geniş açılı kamera, zoom için telephoto kamera, siyah-beyaz tarafta monochrome kamera ve bir de derinlik sensörü (bokeh efektli görseller için). Önceki PureView’lardan yola çıkarsak, kamerada gelişmiş bir optik zoom desteği de olacaktır.

Nokia, ilerleyen dönemlerde bu ürününün 5G destekli versiyonunu da hazırlamak istiyor. Yeni detaylar oldukça paylaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 9 Pureview Nokıa

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