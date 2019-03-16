Mynet Trend

Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamerayı hızlandıracak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamera severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. 5 arka kamerasıyla birlikte bu modelin adeta Instagram’da fotoğraf paylaşımı için üretildiği düşünülüyordu. Her ne kadar kamerası düşük özelliklere sahip olsa bile, yeni yazılım güncellemesi bu eksikliği gidecek.

Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamerayı hızlandıracak

Kamera sayısı ve donanım özellikleri önemli olsa bile, yazılım konusunda Nokia 9 PureView pek isteneni veremedi. PureView kullanan birçok kişi kamera bölümünde çeşitli sorunlar olduğunu defalarca vurguladı.

Kamera özellikleri ve pikseli yüksek olsa bile, donmalar büyük problem oluşturuyordu. Kullanıcılar tarafından ifade edildiğine göre çekim modları arasında donmalar bile meydana geliyordu. Bunun, kameranın tüm önemli özelliklerini geçersiz kıldığı da söylenebilir.

Bu donma problemi daha çok batarya düşük olduğunda ortaya çıkıyor ve kamera geçişleri arasında gerilim yaratıyor. HMD Global neyseki bu sorunları gidermek için bazı yazılım güncellemeleri oluşturdu.

Gelen söylentilere göre HMD Global, çok kısa bir süre içerisinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü için de bazı değişiklikler yapacak. Bunun da yazılım güncellemesiyle geleceği neredeyse kesinleşenler arasında. Bakalım Nokia, bu yazılım güncellemeleriyle eski popüler konumunu koruyabilecek mi?

Facebook veri ihlali tahmin edilenden daha büyük olabilir

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
GTA 6 PlayStation 5’e özel olacakGTA 6 PlayStation 5’e özel olacak
The Division 2 sistem gereksinimleri The Division 2 sistem gereksinimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia 9 Pureview Nokıa

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı

Camide yaptığı pes dedirtti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Camide yaptığı pes dedirtti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Metroda ayaklarını uzatan çocuğa hayatının dersini verdi

Metroda ayaklarını uzatan çocuğa hayatının dersini verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Boring Company ile ulaşım süresi en az %70 kısalacak

Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de

Toyota uzay yolculuğuna çıkıyor

Toyota uzay yolculuğuna çıkıyor

Spotify ve Apple davalık oldu

Apple'a büyük şok! Dev şirketle davalık oldu

GTA 6 PlayStation 5’e özel olacak

GTA 6 PlayStation 5’e özel olacak

The Division 2 sistem gereksinimleri

The Division 2 sistem gereksinimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.