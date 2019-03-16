Nokia 9 PureView yazılım güncellemesi kamerayı hızlandıracak

Kamera sayısı ve donanım özellikleri önemli olsa bile, yazılım konusunda Nokia 9 PureView pek isteneni veremedi. PureView kullanan birçok kişi kamera bölümünde çeşitli sorunlar olduğunu defalarca vurguladı.

Kamera özellikleri ve pikseli yüksek olsa bile, donmalar büyük problem oluşturuyordu. Kullanıcılar tarafından ifade edildiğine göre çekim modları arasında donmalar bile meydana geliyordu. Bunun, kameranın tüm önemli özelliklerini geçersiz kıldığı da söylenebilir.

Bu donma problemi daha çok batarya düşük olduğunda ortaya çıkıyor ve kamera geçişleri arasında gerilim yaratıyor. HMD Global neyseki bu sorunları gidermek için bazı yazılım güncellemeleri oluşturdu.

Gelen söylentilere göre HMD Global, çok kısa bir süre içerisinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü için de bazı değişiklikler yapacak. Bunun da yazılım güncellemesiyle geleceği neredeyse kesinleşenler arasında. Bakalım Nokia, bu yazılım güncellemeleriyle eski popüler konumunu koruyabilecek mi?

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