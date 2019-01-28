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Nokia’dan delikli ekran tasarımına sahip yeni model

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 28.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Son dönemde hayli popüler olan delikli ekran tasarımına Nokia da dahil oluyor. Finli üretici önümüzdeki MWC kapsamında yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Nokia’dan delikli ekran tasarımına sahip yeni model

HMD Global’in çatısı altına girdikten sonra önemli atılımlar gerçekleştiren Nokia, önümüzdeki Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde önemli duyurular yapacak. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda Finli üreticinin 5 ana kameraya sahip yeni amiral gemisi modelini tanıtacağını öğrenmiştik. Nitekim bu söylentiler geçtiğimiz gün HMD Global’in önemli ismi Juho Sarvikas tarafından da doğrulandı.

HMD Global, 24 Şubat’ta bir basun toplantısı düzenleyecek. Düzenlenecek olan toplantı için gönderilmeye başlanan broşürlerde iki detay dikkat çekiyor. Dilerseniz bu broşürlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Birinci broşür net bir şekilde 5 ana kameraya sahip olan Nokia 9’u simgeliyor. İkinci broşürde ise delikli ekran tasarımına sahip bir model görüyoruz. Şimdiye kadar bu model hakkında hiç bir bilgi sızdırılmadı. Fakat genel kanı bu modelin Nokia 8.1 Plus olabileceği yönünde.

Görünen o ki Nokia da delikli ekran tasarımına geçiş yapacak. Benzer bir tasarımın Nokia 9’da kullanılıp, kullanılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Fakat şimdiye kadar sızdırılan görsellerde ince çerçevelerin olduğu bir tasarımın tercih edildiğini görmüştük.

Yeni HMD Global modelleri ile ilgili tüm bilgilerin 24 Şubat’ta Barselona’da ortaya çıkacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa Teknoloji

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