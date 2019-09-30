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Nokia güncelleme konusunda elini çabuk tutacak

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, hem orta segment hem de üst segmente başarılı işlere imza atmıştı. Telefonların yanında yazılımsal olarak da verdiği destek ile büyük beğeni toplayan Nokia, yeni Android güncellemesi için kolları şimdiden sıvadı.

Nokia güncelleme konusunda elini çabuk tutacak

Milyar dolarlık firmaların yapamadığını yapan Nokia, bugün Android 10 ve düşük donanımlı cihazlar için tasarlanan Android 10 Go alacak modellerini açıkladı. Nokia hem giriş hem de amiral gemisi modellerine Android 10 güncellemesini çok hızlı bir şekilde sunacak gibi görünüyor.

Biz de sizler için Android 10 alacak modellerini bir araya getirdik. Bakalım diğer markaların modellerine bu güncelleme ne zaman gelecek?

Android 10 ve Android 10 Go alacak Nokia modelleri!

Nokia 9 PureView, 2019 4. Çeyrek
Nokia 8.1, 2019 4. Çeyrek
Nokia 7.1, 2019 4. Çeyrek
Nokia 7 Plus, 2020 1. Çeyrek
Nokia 6.1 Plus, 2020 1. Çeyrek
Nokia 6.1, 2020 1. Çeyrek
Nokia 2.2, 2020 1. Çeyrek
Nokia 3.1 Plus, 2020 1. Çeyrek
Nokia 3.2, 2020 1. Çeyrek
Nokia 4.2, 2020 1. Çeyrek
Nokia 1 Plus, 2020 1. Çeyrek
Nokia 5.1 Plus, 2020 1. Çeyrek
Nokia 8 Sirocco, 2020 1. Çeyrek
Nokia 2.1, 2020 2. Çeyrek
Nokia 3.1, 2020 2. Çeyrek
Nokia 5.1, 2020 2. Çeyrek
Nokia 1, 2020 2. Çeyrek

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa Android 10 android 10 go

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