Nokia güncelleme konusunda elini çabuk tutacak

Milyar dolarlık firmaların yapamadığını yapan Nokia, bugün Android 10 ve düşük donanımlı cihazlar için tasarlanan Android 10 Go alacak modellerini açıkladı. Nokia hem giriş hem de amiral gemisi modellerine Android 10 güncellemesini çok hızlı bir şekilde sunacak gibi görünüyor.

Biz de sizler için Android 10 alacak modellerini bir araya getirdik. Bakalım diğer markaların modellerine bu güncelleme ne zaman gelecek?

Android 10 ve Android 10 Go alacak Nokia modelleri!

Nokia 9 PureView, 2019 4. Çeyrek

Nokia 8.1, 2019 4. Çeyrek

Nokia 7.1, 2019 4. Çeyrek

Nokia 7 Plus, 2020 1. Çeyrek

Nokia 6.1 Plus, 2020 1. Çeyrek

Nokia 6.1, 2020 1. Çeyrek

Nokia 2.2, 2020 1. Çeyrek

Nokia 3.1 Plus, 2020 1. Çeyrek

Nokia 3.2, 2020 1. Çeyrek

Nokia 4.2, 2020 1. Çeyrek

Nokia 1 Plus, 2020 1. Çeyrek

Nokia 5.1 Plus, 2020 1. Çeyrek

Nokia 8 Sirocco, 2020 1. Çeyrek

Nokia 2.1, 2020 2. Çeyrek

Nokia 3.1, 2020 2. Çeyrek

Nokia 5.1, 2020 2. Çeyrek

Nokia 1, 2020 2. Çeyrek

iPhone XR fiyatı aslında 4000TL!