Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi kadınlara küfretti

Fransa First Lady’si Brigitte Macron tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen komedyen Ary Abittan’ı protesto eden kadınlara söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi.

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen komedyenin gösterisini protesto eden feministlere kullandığı sözler nedeniyle tepki çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron un eşi kadınlara küfretti 1

Feminist kolektif NousToutes üyesi dört aktivist, Abittan’ın yüz maskeleriyle sahneye doğru ilerleyerek “Abittan tecavüzcü!” sloganı attı. First Lady’nin, gösteriyi protesto eden feminist aktivistler için “pis sürtükler” dediği görüntüler yayınlandı. First Lady’nin “Eğer pislikler varsa, onları dışarı atarız, özellikle de maskeli haydutları” dediği duyuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron un eşi kadınlara küfretti 2

SÖZCÜDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Macron’un sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı: "Bu konuşma, Cumartesi akşamı Abittan’ın gösterisini bozmak için maske takan ve sanatçının performansını engelleyenlerin kullandığı radikal yöntemlere yönelik bir eleştiri olarak görülmelidir. Brigitte Macron bu radikal yöntemleri onaylamamaktadır."

