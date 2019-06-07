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Nokia yeni telefonunda farklı bir tasarım kullanmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 07.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce şirket, Twitter üzerinden piyasaya yeni süreceği ürünle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu açıklamaların büyük bir çoğunluğunda, henüz tasarım ile ilgili net bilgilere ulaşamadık. Nokia tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, bu defa bazı tasarım detaylarına yer verildi.

Nokia yeni telefonunda farklı bir tasarım kullanmak istiyor

Nokia tarafından yayınlanan Twitter videosunda, üst kısımda bir çentik olduğu ilk fark edilen detaylardan oluyor. Ayrıca video, daha dikkatli bir şekilde kontrol edildiğinde ürünün sol
tarafında bir tuş fark ediliyor.

Bu tuşun Muhtemelen Google Asistan ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Google Asistan, son zamanlarda Google şirketinin en çok kullanmaya çalıştığı ürünler arasında yer alıyor. Şirketin ürettiği Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 cep telefonlarında da, Google Asistan’a doğrudan bir erişim imkanı bulunuyordu. Akıllı telefon alanında “ben de buradayım” demek isteyen Nokia şirketi, İtalya ve Hindistan’da yapılacak olan eş zamanlı etkinliklerle ürününü tanıtacak. Peki sizce de Nokia’nın yeni cep telefonları, büyük şirketleri yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa Twitter

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