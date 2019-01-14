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Nonstop Zula Espor Merkezi açıldı!

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ESPOR  | 14.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

Nonstop Zula Espor Merkezi, 11 Ocak Cuma günü, İstanbul Demirören İstiklal’de açıldı.

Nonstop Zula Espor Merkezi açıldı!

Nonstop Zula Espor Merkezi, 11 Ocak Cuma günü, İstanbul Demirören İstiklal’de açıldı.

Türkiye’nin ilk espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi, InGame Group tarafından açıldı. Türk esporunun yeni adresi olacak Nonstop Zula Espor Merkezi, esporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.

2500 metrekarede A’den Z’ye espor

İki bin beş yüz metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, beş yüz metrekarelik deneyim alanı, seksen adet profesyonel oyun ünitesi, sekiz adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları bulunuyor. Ayrıca teknoloji laboratuvarı, beş farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanları da yer alıyor. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesi ise, iki binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip. Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi yer alıyor.

Esporun geleceğine dair her şey

Nonstop Zula Espor Merkezi, profesyonel ve amatör oyunculara sunacağı farklı programlarla Türk espor ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Mekan, Türkiye Espor Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, lisans yönlendirme çalışmaları, koç ve oyuncu yetiştirme programlarının yanı sıra Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi milyonlarca liralık espor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Nonstop Zula Espor Merkezi’nde, Türkiye’de espor ve esporcu kültürünün en doğru şekilde oluşması ve yerleşmesi için yıl içerisinde pek çok farklı organizasyon gerçekleştirilecek.

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Zula ilk espor merkezi

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