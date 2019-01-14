Nonstop Zula Espor Merkezi açıldı!

Nonstop Zula Espor Merkezi, 11 Ocak Cuma günü, İstanbul Demirören İstiklal’de açıldı.

Türkiye’nin ilk espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi, InGame Group tarafından açıldı. Türk esporunun yeni adresi olacak Nonstop Zula Espor Merkezi, esporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.

2500 metrekarede A’den Z’ye espor

İki bin beş yüz metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, beş yüz metrekarelik deneyim alanı, seksen adet profesyonel oyun ünitesi, sekiz adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları bulunuyor. Ayrıca teknoloji laboratuvarı, beş farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanları da yer alıyor. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesi ise, iki binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip. Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi yer alıyor.