Norm Ender Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u kızdırdı! "Okan’ı zor tuttuk..."

Demet Akalın önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, ünlü rap’çi Norm Ender'le yaşadığı polemikle ilgili de konuştu.

LİNÇ KÜLTÜRÜNDEN VAZGEÇİN

Sahne aldığı mekânda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için kendisine “Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar” diyen Norm Ender’in Okan Kurt'u kızdırdığını belirten Akalın sözlerini şöyle sürdürdü: “Okan’ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım.”

HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ

Demet Akalın’ı konserde yalnız bırakmayan Sinan Akçıl da Norm Ender’in sözlerine yanıt verdi: “Demet Akalın’a ‘çapsız popçu’ diyorsa, o da magazinle gündeme gelmek için bu hareketleri yapmayacak. Bu hareketler de çok çaplı hareketler değil. Demet bir hata yapmıştır, bunun bedelini de gözyaşlarıyla ödemiştir.”



