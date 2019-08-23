Norm Ender'in 'fidan challenge' kampanyasına Reymen ve Hadise'den destek

Rap müziğin etkii ismi Norm Ender bu kez sevenlerinin karşısına farklı bir meydan okumayla çıktı.

Son günlerde çıkan orman yangınlarıyla gündeme gelen ülkemizde fidan bağışı yaparak farklı bir duyarlılığa imza atan Norm Ender'in bu davranışı takdir topladı.

Doğa bize muhtaç değil biz doğaya muhtacız parolasıyla bir fidan challenge başlatan Ender, bu etkileşiminde Reynmen'e meydan okuyarak daha büyük kitlelere hitap etmeyi unutmadı.

REYNMEN VE HADİSE DE FİDAN BAĞIŞLADI

Norm Ender söz konusu challenge için Tema Vakfı'na 500 fidan bağışladı.

Reynmen ise Tema Vakfı'na 501 fidan bağışladıktan sonra Hadise'ye meydan okudu. Hadise ise Instagram'dan paylaştığı videoda bin fidan bağışladığını açıklayarak ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye meydan okudu.

