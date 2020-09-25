Norm Ender’in Instagram’daki yeni şarkısının videosu 182 milyon izlendi! Norm Ender kimdir? Norm Ender İhtiyacım Yok sözleri!

Norm Ender Instagram hesabından yeni şarkısının videosunu paylaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan video, sosyal medyada da gündem oldu. Şimdi, yeni parça çıkartan Norm Ender hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Norm Ender kaç yaşında? Norm Ender kaç yıllık rapçi? Norm Ender’in sevgilisi var mı? İşte ünlü rapçi hakkında tüm merak edilenler... YENİ ŞARKISININ VİDEOSU 182 MİLYON İZLENDİ Uzun bir aradan sonra 2019 yılında Mekanın Sahibi parçasını çıkartan ve çıkardığı parçayla uzun süre gündemden düşmeyen ünlü rapçi Norm Ender, son olarak yeni şarkısıyla tekrar gündeme geldi. Norm Ender İhtiyacım Yok adlı şarkısının kısa videosunu Instagram hesabından paylaştı ve 14 saat içinde 182 milyon görüntülenme aldı. Paylaşımın altına “Çünkü ben buyum :) Yeni şarkımız İhtiyacım Yok yayında!” notunu düşen Norm Ender’in şarkısı YouTube’da da an itibariyle yaklaşık 600 bin izlenme aldı. Norm Ender daha önce Mekanın Sahibi adlı parçasıyla Ben Fero ve Ezhel’e diss atması nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Şimdi, ünlü rapçinin hayranları tarafından bu şarkının nasıl bir etki bırakacağı da merak ediliyor. Yeni şarkısıyla yeniden gündeme gelen Norm Ender’in hayatı da araştırılmaya başlandı. İşte Norm Ender ile ilgili tüm merak edilenler...

NORM ENDER İHTİYACIM YOK SÖZLERİ Bu bezmiş hayatların örselenmiş öyküsü

Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü

Ve sözcüsü yasaklanmış hicivlerin döngüsü

Memlekette Türkçe Rap mi işte ömür törpüsü

Ne o kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern

İndi bindi bir toplumda olmuşunuz post modem

Adımı clickbait için var mı ağza almayan?

Kaldı mı lan rap hakkında hiçbir fikri olmayan?

Be muhterem sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun

Ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun

(Hayır!) O koltukta sönmeyen bir tütün var

Kaybeden bir gençliğin ve kalkmayan bir g...tün var

Kusura bakma sana bakınca Neyzen oluyorum (Ney?)

Moğollar da еşlik ediyor bir şey yapmalı (Hey!)

Yеni bir reçete yazıyorum bu anti depresan

Senin jargonunda söylesem: Moruk beni bi' sal!

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? Sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? Sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

Ne söylesem bu keşmekeşte ben de yaşıyorum

Ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum

Bu fitneler, fesatlar, pusuya yatmış hesaplar

Ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum

Bir dakika dur sakin ol yarın için bir düzen kur

Eli silahlı, beyin hasarlı junkielerden uzak dur!

Özünü sev, bir kendin ol güneş tepende doğmasın

Gucci, Fendi, Mercedesli boş hayalin olmasın

Bak çocuk ben bu yolda tek tabanca bir çınar

Ve sende amacı olmayan bir kuru gürültü var

Bak çocuk benden hep didaktik istiyorsun ama

İdollerin ya Gold Digger ya Pablo Escobar

Bak çocuk papağan olmuş ağzınızda rhyme flow

Benimse metaforumda nükte istidadı çok

Bak çocuk şiddet eğiliminde tipe özenme dur

Onun tenasül uzvunuzdan hiçbir farkı yok

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? Sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? Sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

NORM ENDER KİMDİR? 25 Mart 1985 doğumlu olan Norm Ender yaş olarak şu an 35 yaşındadır. Türk rapçi ve söz yazarı olan ünlü isim, ilk olarak 10 yaşında Cartel ile rap müzik ile tanıştı. Eğitim yaşamındaki sıkıntılar sebebiyle lisedeyken eğitimini sonlandırdı. Ünlü ismin dinleyicileri tarafından Norm Ender gerçek adı merak ediliyor. Gerçek adı Ender Eroğlu olan Norm Ender 1999 senesinde Erman Altınoğlu ile beraber Norm adlı grubu kurdu. 2001 senesinde ilk profesyonel rap parçasını çıkaran ünlü isim, 2004 senesinde de Akademi Türkiye adlı yarışma programına girdi. Ünlü ismi henüz yeteri kadar tanımayanlar tarafından Norm Ender nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İzmir doğumlu olan Norm Ender, İzmir’deki Bornova’da bir mekanda rap parçaları söylerken yarışma için İstanbul’a gidip sonrasında yeniden İzmir’e döndü. Akademi Türkiye programını eleştirmek amacıyla Rap Dersi adlı bir parça yapan ünlü rapçi, 2010 senesinde İçinde Patlar adlı bir albüm çıkardı ve Çıktık Yine Yollara isimli parçaya klip çekti.