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North West, annesi Kim Kardashian’ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun?

09.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın son yayınladığı videoda, kızı North, sosyal medya konuşmasını eleştirdi: Anne, neden farklı konuşuyorsun?

North West, annesi Kim Kardashian’ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun?

Kim Kardashian’ın dört çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki North West, annesinin videolarındaki halini eleştirdi. 40 yaşındaki Kardashian’ın sosyal medyada yayınladığı yeni videoda, küçük North, annesinin sesini eleştirirken görülüyor.

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Instagram’ın hikaye bölümünde yer alan videoda North, annesine, “Anne, neden farklı konuşuyorsun?” diye soruyor. Kim Kardashian da kızına, “Neden farklı konuşayım ki? Ben ayı kişiyim. Farklı konuşmuyorum” diyor.

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Kardashian, “Çocuklar, benim makyaj videosu çekerken farklı konuştuğumu düşünüyor musunuz?” diye sorunca 9 yaşındaki yeğeni Penelope, “Evet” yanıtını veriyor. Ardından North, annesi Kim Kardashian’ın mimiklerini taklit ederek ve kelimelerin son hecelerini uzatarak, “Arkadaşlar, bugün bu yeni maskem ve bronzlaştırıcılarım var” diyor.

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Kardashian’ın boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West ile Nort dışında, Saint adında 5 yaşında bir oğlu, Chicago adında 3 yaşında bir kızı ve Psalm adında 2 yaşında bir oğlu bulunuyor.

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Kim Kardashian Instagram
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