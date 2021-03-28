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Norveç galibiyeti Avrupa basınında: Haaland'a gittik, Ozan çıktı

28.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. Alman Kicker dergisi, "Ozan Tufan, Norveç’e karşı parladı" başlığını kullanırken, İspanyol AS gazetesinde ise, "Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı" yazısı yer aldı.

Norveç galibiyeti Avrupa basınında: Haaland'a gittik, Ozan çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç'i 3-0'la geçti. Millilerin bu galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi, "Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor" başlığını kullanırken, Kicker dergisi ise, "Ozan Tufan Norveç’e karşı parladı. Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü" yazısıyla galibiyeti okuyucularına aktardı.

İspanyol AS gazetesi de, "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor" başlığı altında, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı" ifadelerine yer verdi.

Marca gazetesi, Türkiye'nin Norveç zaferi hakkında, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye, Norveç'e fazla geldi" cümlelerini kullandı.

"Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç" yorumunda bulunan El Mundo Deportivo da, "Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığıyla 3-0'lık galibiyeti ön plana çıkardı.

Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesi, "Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü" başlığını kullandı. NOS ise, "Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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