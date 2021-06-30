Novak Djokovic 3. tura yükseldi

Wimbledon tek erkekler 2. turunda Novak Djokovic ve Kevin Anderson karşı karşıya geldi. Merkez kortta oynanan maçta her iki oyuncuda ilk yedi oyunda servis kullandığı oyunu kazandı.

İlk setteki sekizinci oyunda servis kıran Novak Djokovic, skoru 5-3’e getirdi. Sonraki oyunu da 40-15 kazanan Sırp raket, ilk seti 6-3 kazandı.

İKİ OYUNCU DA HATA YAPMADI

Her iki isim de ilk sette olduğu gibi ikinci setteki ilk altı oyunda servis kullandığı oyunu kazandı. Yedinci oyunda servis kıran Novak Djokovic, skoru 4-3’e getirdi. Sonraki iki oyunu da kazanmayı başaran Sırp raket, ikinci seti de kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Maçtaki son seti de 6-3 kazanan Novak Djokovic, 3 set sonunda maçı kazanarak bir üst tura yükseldi.

Novak Djokovic 3. turda, Andreas Seppi-Denis Kudla eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2018’DE FİNAL OYNAMIŞLARDI

2018 yılında düzenlenen Wimbledon’da Novak Djokovic ve Kevin Anderson finalde karşı karşıya gelmişti. Djokovic rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6 mağlup ederek kariyerinin dördüncü Wimbledon zaferini elde etmişti.

