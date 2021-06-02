SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda

Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda

02.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66'ncısı ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas ile eşleşti. Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise Hırvat Donna Vekic'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li Sloane Stephens'ın rakibi oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Japon tenisçi Osaka'ya destekJapon tenisçi Osaka'ya destek
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Salih Uçan transferini bitirdi! İşte yeni takımı

Salih Uçan transferini bitirdi! İşte yeni takımı

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.