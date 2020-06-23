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  4. Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. (AA)

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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