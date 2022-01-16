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Novak Djokovic sınır dışı ediliyor! Avustralya Mahkemesi kararını verdi

16.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Novak Djokovic 2.davayı kaybetti. Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesini iptal etti. Aşı karşıtı olan Djokovic bu kararın ardından sınır dışı edilecek. Bu kararın ardından Sırp raket, Avustralya Açık'ta yer alamayacak. Avustralya yasalarına göre, dava üç hakim tarafından görüldüğü için kararın temyiz yolu bulunmuyor.

Novak Djokovic sınır dışı ediliyor! Avustralya Mahkemesi kararını verdi

Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağı açıklandı. Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesini iptal etti.

SINIR DIŞI EDİLECEK

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Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesini iptal etti. Djokovic bu kararın ardından sınır dışı edilmek zorunda kalacak. Avustralya yasalarına göre, dava üç hakim tarafından görüldüğü için kararın temyiz yolu bulunmuyor.

Novak Djokovic, "Bugünkü mahkeme duruşmasının sonuçlarına değinmek için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bunun ötesinde herhangi bir yorum yapmadan önce, şimdi biraz dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayıracağım. Karardan son derece hayal kırıklığına uğradım." dedi.

AVUSTRALYA AÇIK'TA YER ALAMAYACAK

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Novak Djokovic, Avustralya vizesinin ikinci kez iptaline karşı açtığı davayı kazanamadı. Sırp raket, Avustralya Açık'ta yer alamayacak.

NE OLMUŞTU?

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Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında gözaltında tutulmuş ve vizesi iki defa iptal edilmişti. Djokovic’in avukatları, Avustralya hükümeti tarafından ünlü tenisçinin vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

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