Nsakala Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine sol bek bölgesine takviye yapma kararı aldı. Rebocho ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi olan Fabrice N'Sakala'yla görüşmelere başladı.
Alanya ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu futbolcunun da Kartal'a gelmek istediği öğrenildi.Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.
Instagram hesabından Beşiktaşlı bir sayfanın gönderisini alıntılayan Nsakala, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
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