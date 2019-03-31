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Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

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TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Son dönemde oyun odaklı akıllı telefonların hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni ise oyun sektörünün iyiden iyiye mobil platformlara doğru kayıyor olması. Malum artık, PC ve konsollarda yoğun talep gören online yapımlar, mobil platformlar için de yayınlanıyor. Bu duruma en basit örnek olarak, PUBG ve Fortnite’ı gösterebiliriz.

Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

Mobil oyunların bu kadar çok tutulması, oyun odaklı akıllı telefonların da önünü açtı. Razer ile başlayan bu süreç Xiaomi, ZTE, Huawei ve Asus gibi firmaların desteğiyle devam etti.

Sektöre önemli katkıda bulunan isimlerden biri olan ZTE şu aralar yeni bir oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Red Magic serisinin yeni modeli muhtemelen önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmış olacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Nubia Red Magic 3’ün SD 855, 12GB RAM ve 128GB’lık dahili depolama alanıyla geldiğini biliyoruz. 5000 mAh’lık bataryadan beslenecek olan telefonda soğutma işlemi ise fiziksel bir fan sayesinde gerçekleşecek. Nubia Red Magic 3’ün bu anlamda da öncü bir cihaz olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz gün Nubia Red Magic 3 ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Buna göre Nubia’nın yeni cihazı 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu da telefonun yarım saat içerisinde yüzde 50’den fazla şarj olabileceği anlamına geliyor. Oyun odaklı bir telefon için hızlı şarj opsiyonunun bulunması gerçekten önemli bir hamle diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
oyun PUBG fortnite huawei xiaomi asus

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