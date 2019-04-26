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Nubia Red Magic 3 oyuncuları büyüleyecek

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TEKNOLOJİ  | 26.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün iyiden iyiye mobil tarafa doğru kayması, üreticilerin oyun odaklı akıllı telefonlar geliştirmesine zemin hazırladı. Razer’ın sektöre girmesiyle birlikte dengeler de değişmiş oldu. Razer Phone ile başlayan oyun odaklı akıllı telefon akımı Çinli üreticilerin pazara girmesiyle ivme kazandı.

Nubia Red Magic 3 oyuncuları büyüleyecek

Hali hazırda Xiaomi, ZTE, Honor, Asus gibi pek çok üretici oyun odaklı akıllı telefonlar üzerine önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu üreticilerden biri olan ZTE yakında oyun odaklı yeni modeli Red Magic 3 ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Nubia Red Magic 3, aynı PC’lerde olduğu gibi fanlı soğutma sistemine sahip
olacak. Ayrıca geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir detaya göre, Red Magic 3’ün 90hz’lik bir ekranla geleceği de belirtiliyor. Bu ekran yenileme oranı oyunlardaki atmosferin iyileştirilmesi açısından önemli diyebiliriz.
Öte yandan Red Magic 3’ün daha önce de sızdırıldığı üzere Snapdragon 855 ile geleceğini bir kez daha hatırlatalım. ZTE’nin oyun odaklı yeni modelini 28 Nisan’da tanıtması bekleniyor. Telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Görünen o ki oyun odaklı model sayısı önümüzdeki günlerde de artmaya devam edecek. Yakın gelecekte Apple, Samsung ve LG gibi isimlerin de oyun odaklı modelleriyle karşılaşabiliriz.

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