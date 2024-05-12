MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nükhet Duru kafayı 'tayt'a taktı! "Evde temizlik yaparken giyin"

Nükhet Duru kafayı 'tayt'a taktı! "Evde temizlik yaparken giyin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce tayt açıklamasıyla gündeme gelen Nükhet Duru yine adından söz ettirdi. Bir tayt çıkışı daha yapan Duru'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Nükhet Duru kafayı 'tayt'a taktı! "Evde temizlik yaparken giyin"

2022 yılında katıldığı bir etkinlikte konuşan Nükhet Duru, 'tayt' çıkışı ile herkesi şaşırtmıştı.

Duru o dönem yaptığı açıklamada, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Duru sorular üzerine tayt konusuna geri döndü.

Ekran Alıntısı

Usta sanatçı, gündem olan sözleri hakkında, "Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hala karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru'nun sözlerine "Ya sana ne?", "Ne saçma bir yorum", "Kadın taktı" eleştirileri geldi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu cinsiyet değiştirdi! Yeni pozlarını paylaştıOğlu cinsiyet değiştirdi! Yeni pozlarını paylaştı
Bir süredir Londra'daydı! Sokak tarzı dikkat çektiBir süredir Londra'daydı! Sokak tarzı dikkat çekti
Met Gala kıyafeti çok konuşulmuştu! Yine yaptı yapacağını...Met Gala kıyafeti çok konuşulmuştu! Yine yaptı yapacağını...
Anahtar Kelimeler:
Nükhet Duru ele
En Çok Okunan Haberler
Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Cinnet getiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Cinnet getiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yapan çete çökertildi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Hadım edilme görüntüleri...

Kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yapan çete çökertildi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Hadım edilme görüntüleri...

Sivas'taki satılık tarihi kilisenin taliplileri arasında ünlü sanatçılar da varmış!

Sivas'taki satılık tarihi kilisenin taliplileri arasında ünlü sanatçılar da varmış!

Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de bakın ne iş yapıyor!

Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de bakın ne iş yapıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.