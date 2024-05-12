Nükhet Duru kafayı 'tayt'a taktı! "Evde temizlik yaparken giyin"

2022 yılında katıldığı bir etkinlikte konuşan Nükhet Duru, 'tayt' çıkışı ile herkesi şaşırtmıştı.

Duru o dönem yaptığı açıklamada, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Duru sorular üzerine tayt konusuna geri döndü.

Usta sanatçı, gündem olan sözleri hakkında, "Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hala karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru'nun sözlerine "Ya sana ne?", "Ne saçma bir yorum", "Kadın taktı" eleştirileri geldi.





