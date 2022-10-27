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Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına şarkıcı Aydilge'den tepki: Kadınların ne giyeceğinin söylenmesine...

27.10.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nükher Duru kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum" dedi. Nükhet Duru'nun sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcı Aydilge ise Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına tepki gösterdi. Aydilge, "Kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışına şarkıcı Aydilge'den tepki: Kadınların ne giyeceğinin söylenmesine...

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Nükhet Duru'nun 'tayt' çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Nükhet Duru'nun "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum" diyerek sözlerine sosyal medyada tepki geldi.

Duru, "Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil." dedi. Ünlü şarkıcı Aydilge ise Duru'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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"KADINLARIN NE GİYECEĞİNİN SÖYLENMESİNE..."

Aydilge paylaşımında "Sokakta bu tayt giyme olayına bir 'dur denilmesi' yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir duy diyelim olur mu... Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var." ifadelerini kullandı.

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