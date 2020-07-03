Nur Fettahoğlu kız annelerinin sesi oldu!

Magazin gündemi yeni bir kadına şiddet haberiyle çalkalanırken oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Babil dizisinde birlikte oynadığı Ozan Güven’in adının karıştığı şiddet olayı yüzünden tepkisini net bir şekilde ortaya koyan ve bu çıkışıyla hemcinslerinin takdirini kazanan Fettahoğlu, yaptığı paylaşımın sonrasında duygusal satırlara imza attı.

İş adamı Levent Veziroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elisa Güzin Veziroğlu’nun bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Nur Fettahoğlu altına yazdıklarıyla adeta tüm kız annelerinin sesi oldu ve şunları yazdı:

Yolun açık olsun Kaptan! Rotan aydınlık pusulan yüreğin olsun! Gittiğin yolda ayağına taş değmesin, kimseye boyun eğme, kimsenin seni incitmesine, saygısızlık etmesine izin verme…

Susma konuş atma içine hiçbir şeyi .. bu beden, bu kalp, bu beyin senin ve tek kullanacak olan sensin… Büyüdüğünü görmek sana dair hayaller kurmak içimi ısıtıyor ama bir o kadar korkutuyor. Şimdi kanatlarımın altındasın ancak zamanı gelince uçup gideceksin.

Umarım yolculuğunda sırdaşın, annen, fikirlerini özgürce ifade edebildiğin çatışmacı yanın, haksızlığa uğradığında içini döktüğün dostun, sevinçlerinde kahkahalarını, üzüntülerinde göz yaşını paylaştığın senin arkanda dağ gibi duran bir yürek olurum. Huzurunu sevdiğim kızım iyi ki hayatımdasın!

