MAGAZİN

Nur Fettahoğlu'nun makyajsız fotoğrafı beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 22:21 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından sıfır makyaj fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun yolda çektiği selfie büyük ilgi gördü.

Nur Fettahoğlu'nun makyajsız fotoğrafı beğeni topladı

Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.

nur

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Nur Fettahoğlu Nur Fettahoğlu makyajsız

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