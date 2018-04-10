Nur Fettahoğlu'nun makyajsız fotoğrafı beğeni topladı

Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.