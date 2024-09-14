Nur Viral canlı yayındaki 'cinsel beraberlik için aldatıyorum' itirafını duyunca kendini tutamadı! Ağzına geleni söyledi! 'Bizi bu arsızlardan, yüzsüzlerden...'

MYNET-Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı bazı bölümlerinde işlediği konularla ve canlı yayına gelen itiraflarla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Klinik Psikolog Tuna Tüner'in konuk olduğu programa gelen bir itiraf adeta ağızları açık bıraktı.

'CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN...'

Nur Viral'e bağlanan bir kadın kocasının kendisini tanıdığı biriyle aldattığını ve kocasının kendisini sadece cinsel yönde beraber olmak için onunla böyle bir ilişki kurduğunu cinsel bir birlikteliğinde olmadığını söyleyerek kendisini savunduğunu anlattı.

Ünlü sunucu aldatılan kadının öteki kadına giderek 'sen beni kocamla aldatıyorsun bak telefonlarında bende var' dediğini öteki kadının da yüzsüzlükle 'bak seni mahkemeye vereceğim' diye tehdit ettiğini dile getirdi.

CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Nur Viral tüm bu itirafları anlatırken canlı yayında kendini tutamadı ve Tuna Tüner'e dönerek 'Bizi bu arsızlardan bu yüzsüzlerden kurtarır mısınız? Ne olur' diye isyan etti.