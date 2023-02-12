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Nur Viral çileden çıktı! "Hiç mi vicdanınız yok?"

12.02.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük yıkımın 7. gününde acı haberlerin yanında mucize haberleri de gelmeye devam ediyor. Yardımların devam edildiği bu acı günlerde bazı insanların gönderdiği yardım kolilerinden çıkanlarsa herkesi çıldırtıyor. Son olarak sunucu Nur Viral isyan etti.

Nur Viral çileden çıktı! "Hiç mi vicdanınız yok?"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım gerçekleşti.

Binlerce insanın öldüğü ve 7. günde hâlâ mucizelerin yaşandığı yüzyılın felaketi sonrası herkes dört bir yandan yardımlar topluyor. Ancak yardım kolilerinin arasından çıkanlar zaman zaman insanları çıldırtıyor.

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Son olarak sunucu Nur Viral isyan etti. Sunucu paylaşımında "Yardım adı altında evlerindeki kıyafetlerden kurtulmak isteyen vicdansızlar! Hiç mi vicdanınız yok? Deprem bölgesine saçma sapan kıyafetleri göndermek niye" diyerek isyan etti.
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