Nur Viral 'en unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...' Armağan Çağlayan kendini tutamadı

Nur Viral, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında işlediği konular ve itiraflarla sık sık gündem oluyor. Ünlü sunucu şimdi de Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu ve anlattıklarıyla sosyal medyayı salladı.

'EN UNUTAMADIĞIM İTİRAF...'

Armağan Çağlayan ünlü sunucuya programa gelen en unutamadığı itirafı sordu. Nur Viral ise 'kocamın ikiziyle yattım itirafını unutamadım. Ben ona inanamadım. Nasıl böyle bir şey olur? Kıyafetinden, kokusundan tanırsın' dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KENDİNİ TUTAMADI

Çağlayan kendini tutamadı ve 'bence o biraz bilerek...' diyerek gülümsedi. Nur Viral de 'tamam sen karıştırdın da kocanın kardeşi neyi karıştırdı?' dedi.

Armağan Çağlayan 'sende mi ikizsin?' diyerek karşılık verdi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.