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Nur Viral, kadın seyircinin eltisine ve görümcesine kızdı: Getir bana parçalayacağım

12.01.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın seyirci, elti ve görümcesinin kendine yaptıklarını anlattı. İsmini vermek istemeyen kadın seyirci "Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim. Kendi aileme göndermek istemiyorlar" dedi. Kadının anlattıkları karşısında sinirlenen sunucu Nur Viral ise "Getir bana eltini parçalayacağım şimdi" diye tepki gösterdi.

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral’in sunduğu 'Hayatta Her Şey Var’ programında ilginç olaylar ekrana gelmeye devam ediyor. Programa telefonla ile bağlanan seyirciler dertlerini ve sorunlarını anlatırken, uzman konuklar da seyircilere tavsiyelerde bulunuyor. Son olarak programa, evliliğinde yaşadıklarını anlatan bir kadın seyirci damga vurdu. Seyirci, eltisi tarafından annesinin evine gitmesinin engellendiğini söyleyince, Nur Viral yaşanılan duruma tepki gösterdi.

"AİLEME GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR"

Kadın seyirci, kocasının hiçbir şeye karışmadığını ifade etti. Kendisinin 40 elti ve görümcelerinin ise 35 yaşlarında olduğunu belirten kadın, Viral’i şaşırttı.

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Yaşadıklarını anlatan kadın seyirci, "4-5 ayda bir kayınvalidemin evine gittiğim zaman evden çıkıyorum. Kendi aileme göndermek istemiyorlar. Annem bana sık gelir. Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim.” dedi.

"GÖRÜMCEYE, ELTİYE NE OLUYOR?"

Seyircinin anlattıkları karşısında sinirlenen programın sunucusu Nur Viral "Kayınvalidenin karışmasını bir dereceye kadar anlıyorum. Eltiye ne oluyor ya? Görümceye ne oluyor? Peki bu sırada kocan ne diyor?" dedi.

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"GETİR BANA ELTİNİ PARÇALAYACAĞIM"

Viral, seyircisine sesini yükseltmesini söyleyerek, "Kim karışır benim anama? Anama gidiyorum, sana ne, sen kimsin? Dış kapının mandalı. Kadıncağız 40, akıl veren eltisi 35 yaşında. Yaşın kadar konuşacaksın.

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Bazen şarlamak istiyorum. Sen kimsin hadsiz? 5 tane de çocuğum olsa, beni anneme göndermeyen kocayı kapının önüne koyarım. Annemi ben bir daha nerede bulacağım? Sizin de varlığınızdan emin olsunlar. Getir bana eltini parçalayacağım şimdi ya.” ifadelerini kullandı.

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Beyaz TV
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