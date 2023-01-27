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Nur Viral ve Esra Ezmeci şoke oldu! 75 yaşında cinsel gücü artırıcı kullandığını duyunca...

27.01.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Viral ve Esra Ezmeci canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin anlattıklarını duyunca şoke oldu. 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar sipariş ettiğini anlatan kadın Nur Viral ve Esra Ezmeci'yi şoke etti.

Nur Viral ve Esra Ezmeci şoke oldu! 75 yaşında cinsel gücü artırıcı kullandığını duyunca...

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına Esra Ezmeci konuk oldu. İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyici 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını söyledi.

3 yıldır ayrı yattıklarını söyleyen kadın 75 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını belirtip eşinin cinsel güç artırıcı hap sipariş ettiğini söyledi.

"ALDATIYOR YAKALADIM"

"Aramıza yastık koyuyor, sırtını dönüyor" diyerek herkesi şoke eden kadın Nur Viral'in "Aldatıyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Aldatıyor, telefonda yakaladım. Mesaj konuşma... Oraya bakıyor buraya bakıyor, ilaçlarla uğraşıyor. Eşim gözümün içine baka baka kadınlarla konuşuyor."

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"İÇTİ Mİ HAPI?" SORUSU

Nur Viral ve Esra Ezmeci cinsel gücü artırıcı hap olayını duyunca da ne diyeceğini bilemedi. Viral'in "Başkası sipariş etmiş olabilir mi?" sorusuna ise konuk kadın, "Yaptı kaç kere, biliyorum" cevabını verdi.

Nur Viral durumu kabullenemeyince "İçti mi hapı? Siz nasıl yakaladınız canlandıran hapı içti mi?" deyince kadının yanıtı ekrandan alındı.

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Esra Ezmeci Nur Viral yaşında ele söyledi

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