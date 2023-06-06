Nur Viral yayında Fulya Öztürk'ü andı! "İkimizi de arkamızdan çektiler ama..."

Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında burçlar konuşulurken programın sunucusu Nur Viral ekranların tanınan ismi Fulya Öztürk'ü unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde boşanmasına dair ilk kez konuşan Nur Viral arkadaşı Fulya Öztürk'e ekrandan selam gönderirken imalı bir göndermede de bulundu.

Nur Viral konuşmasında "Fulyacığım da oğlak burcu, biliyorsun deprem bölgesinde o muhteşem röportajları Türk halkının gönlünde çok ayrı bir yere sahip. Gerçekten Fulya ile kendimi şöyle çok benzetiyorum, ikimiz de tırnaklarımızı kazıyarak bir yerlere geldik. Bizim arkamızdan böyle çektiler biz bir çelme attık, Fulyacığım da öyle onu çok seviyorum" dedi.

Fulya Öztürk ise o anları paylaşarak "Sevgili Kıymetli Nur, Ekran başında izlerken gözlerim doldu… Seni çok seviyorum" dedi.



