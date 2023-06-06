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Nur Viral yayında Fulya Öztürk'ü andı! "İkimizi de arkamızdan çektiler ama..."

06.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre gündüz kuşağında program yaptıktan sonra muhabirliğe geri dönen Fulya Öztürk Nur Viral'in kendisi hakkında söylediği sözleri paylaştı. Viral kendisi ve Fulya Öztürk'ün pek çok engellemeye maruz kaldığını ima ederek bakın ne dedi.

Nur Viral yayında Fulya Öztürk'ü andı! "İkimizi de arkamızdan çektiler ama..."

Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında burçlar konuşulurken programın sunucusu Nur Viral ekranların tanınan ismi Fulya Öztürk'ü unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde boşanmasına dair ilk kez konuşan Nur Viral arkadaşı Fulya Öztürk'e ekrandan selam gönderirken imalı bir göndermede de bulundu.

Nur Viral konuşmasında "Fulyacığım da oğlak burcu, biliyorsun deprem bölgesinde o muhteşem röportajları Türk halkının gönlünde çok ayrı bir yere sahip. Gerçekten Fulya ile kendimi şöyle çok benzetiyorum, ikimiz de tırnaklarımızı kazıyarak bir yerlere geldik. Bizim arkamızdan böyle çektiler biz bir çelme attık, Fulyacığım da öyle onu çok seviyorum" dedi.

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Fulya Öztürk ise o anları paylaşarak "Sevgili Kıymetli Nur, Ekran başında izlerken gözlerim doldu… Seni çok seviyorum" dedi.

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