Mynet Trend

Nur Yerlitaş son haliyle korkuttu! Kötü haber

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından, başı sarılı olarak çekildiği bir fotoğrafı paylaşması takipçilerini endişelendirdi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürdü. Bu haberlerin ardından Onur Akay o fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Nur Yerlitaş son haliyle korkuttu! Kötü haber

2017'de meme kanserini yenen 62 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuştu. Yerlitaş, 2018'in ağustos ayında 4 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

SON PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu.

Yerlitaş'ın, 'Biraz zaman' notuyla yaptığı paylaşıma hayranlarından pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bazı takipçiler ise fotoğrafın ameliyat olduğu zaman çekildiğini, eski fotoğrafını yeniden paylaştığını iddia etti.

5c9bcda566a97c71c06fc6ed

Öte yandan, Nur Yerlitaş, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

“AMELİYATINI HERKESTEN GİZLEDİ”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, fotoğrafla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

Fotoğrafla ilgili kendi internet sitesinde bir açıklama yayınlayan Onur Akay, “Modacı Nur Yerlitaş'ın paylaştığı ve sonra hemen sildiği başı sarılı olarak çekilen fotoğrafının eski olduğu ve ameliyat olduğu dönemde çekildiği iddia edildi ama maalesef o fotoğraf eski değil.

2018 Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, 4 Mart 2019 Pazartesi sabahı yeniden ameliyat edildi ve 8 Mart’ta taburcu oldu. Acıbadem'de bir hastanede ameliyata alınan Yerlitaş, bu sefer ameliyatını herkesten gizledi” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı
Ünlü manken Türkiye'de! Sosyal medyayı salladıÜnlü manken Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
onur akay Nur Yerlitaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Günaydın: Artık televizyonda olmak istemiyorum

Kötü haberi verdi: Artık olmayacağım

Survivor Sabriye Katerina'yı Atakan'a istedi

Aşk adası! Sabriye bombayı patlattı

Ünlü manken Bella Hadid Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Ünlü manken Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Cardi B’den uyuşturucu ve hırsızlık itirafı

Olay itiraf: Striptiz yaptığım dönemde...

Hailey Baldwin hamile mi? Justin Bieber baba mı oluyor?

Kocası bunu paylaşmıştı! Bomba iddia ardından geldi

Buse Varol'dan Demet Akalın ve Ece Erken açıklaması

Doğumdan sonra kaç kilo verdi? Ece Erken ile ilgili ne dedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.