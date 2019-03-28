Nur Yerlitaş son haliyle korkuttu! Kötü haber

2017'de meme kanserini yenen 62 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuştu. Yerlitaş, 2018'in ağustos ayında 4 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

SON PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Ameliyat haberiyle hayranlarını oldukça üzen Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini korkuttu.

Yerlitaş'ın, 'Biraz zaman' notuyla yaptığı paylaşıma hayranlarından pek çok yorum geldi. Bazı takipçiler, Yerlitaş'ın yeniden ameliyat olduğunu öne sürüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bazı takipçiler ise fotoğrafın ameliyat olduğu zaman çekildiğini, eski fotoğrafını yeniden paylaştığını iddia etti.

Öte yandan, Nur Yerlitaş, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından sildi.

“AMELİYATINI HERKESTEN GİZLEDİ”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, fotoğrafla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

Fotoğrafla ilgili kendi internet sitesinde bir açıklama yayınlayan Onur Akay, “Modacı Nur Yerlitaş'ın paylaştığı ve sonra hemen sildiği başı sarılı olarak çekilen fotoğrafının eski olduğu ve ameliyat olduğu dönemde çekildiği iddia edildi ama maalesef o fotoğraf eski değil.

2018 Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, 4 Mart 2019 Pazartesi sabahı yeniden ameliyat edildi ve 8 Mart’ta taburcu oldu. Acıbadem'de bir hastanede ameliyata alınan Yerlitaş, bu sefer ameliyatını herkesten gizledi” ifadelerini kullandı.



