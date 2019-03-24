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Nurgül Yeşilçay'dan ilginç paylaşım 'Hamileler bakmasın'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 24.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay'dan ilginç paylaşım 'Hamileler bakmasın'

Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan ise ilginç paylaşımlar yapıyor.

Nurgül Yeşilçay Instagram'dan yaptığı esprili paylaşımla yine olay oldu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Sana da iyi pazarlar koca ayak. Hamileler bakmasın çocuğunun ayağı böyle olur falan. Kapat kapat" ifadelerine yer verdi.

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