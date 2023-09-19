Nurgül Yeşilçay'ın ablasını paylaştı, benzerlikleri olay oldu! ''Güzellik genetik''

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran

oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor. Aile bireyleriyle sosyal medyada boy göstermeyi ihmal etmeyen Nurgül Yeşilçay'ın özellikle kardeşleriyle pozları büyük beğeni topluyor.

47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay fit hali ile bu yaza adeta damga vurdu. Fazla kilolarından kısa sürede kurtulan Yeşilçay'ın tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay ablasını paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Ünlü oyuncunun ablasını görenler; 'Ne kadar benziyorlar', 'Kopyası gibi', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptılar.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı.

Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak: Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.



