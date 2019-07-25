Nurgül Yeşilçay'ın ayakları sosyal medyaya damga vurdu

Nurgül Yeşilçay, tatilde kendisini sürekli görüntülemek isteyen magazin muhabirlerine atıfta bulunarak mayolu pozunu paylaşmıştı.

43 yaşındaki sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay, ayaklarını güzel bulan takipçisine esprili bir cevap verdi: "Gözler baya bozuk mu ki..."

Yeşilçay'ın ayaklarına yorum yağdı.



