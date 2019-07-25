Nurgül Yeşilçay'ın ayakları sosyal medyaya damga vurdu

Nurgül Yeşilçay, tatilde kendisini sürekli görüntülemek isteyen magazin muhabirlerine atıfta bulunarak mayolu pozunu paylaşmıştı.
43 yaşındaki sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla yine dikkat çekti.
Nurgül Yeşilçay, ayaklarını güzel bulan takipçisine esprili bir cevap verdi: "Gözler baya bozuk mu ki..."
Yeşilçay'ın ayaklarına yorum yağdı.
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