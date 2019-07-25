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Nurgül Yeşilçay'ın ayakları sosyal medyaya damga vurdu

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ÜNLÜLER  | 25.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay şu sıralar tatilde... Yeşilçay yaptığı mayolu paylaşımlarla son günlerde gündem olurken ayaklarıyla da gündemdeki yerini sağlama aldı.

Nurgül Yeşilçay'ın ayakları sosyal medyaya damga vurdu

Nurgül Yeşilçay, tatilde kendisini sürekli görüntülemek isteyen magazin muhabirlerine atıfta bulunarak mayolu pozunu paylaşmıştı.

43 yaşındaki sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

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Nurgül Yeşilçay, ayaklarını güzel bulan takipçisine esprili bir cevap verdi: "Gözler baya bozuk mu ki..."

Yeşilçay'ın ayaklarına yorum yağdı.


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nurgül yeşilçay nurgül yeşilçay instagram

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