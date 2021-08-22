Nurgül Yeşilçay: Özlemişsinizdir ablanızı

Fox TV’de geçtiğimiz haftalarda final yapan ‘Kefaret’ dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, dizisi final yapar yapmaz soluğu kuaförde almış, yeni başlayacağı bir proje için imajını değiştirip saçlarını sarıya boyatmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY BODRUM’DA

Oyuncu yeni projesinin çekimleri başlamadan önce tatile çıktı. Yoğun tempo öncesi sakin günlerin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ve ailesi ile birlikte Bodrum’daki evinde tatilin tadını çıkarıyor.

Tatilde Instagram hesabından da paylaşım yapan oyuncu, koyduğu fotoğrafa ‘Özlemişsinizdir ablanızı’ yazdı. 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ve düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Yeni projesi öncesi son tatilini yapan oyuncu, bir hafta sonra çekimler için iş başı yapacak. Kim Bu Aile isimli sinema filmi için anlaşma yapan oyuncu, payvon şarkıcısı karakterine hayat verecek.

Geçtiğimiz hafta yeni rolü için saçlarını sarıya boyatan Yeşilçay’ı Menekşe isimli karakterde çok farklı bir imaj ile göreceksiniz. Oyunun yeni rolünü hayranları merakla bekliyor.



