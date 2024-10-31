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Nuri Alço hayati tehlikeyi atlattı! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 13:11
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü isim hayati tehlikeyi atlattı. Alço, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

Nuri Alço hayati tehlikeyi atlattı! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

NURİ ALÇO 2

Geçtiğimiz günlerde karın bölgesindrıleki ağardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye giden Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edilmişti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Rahatsızlığının ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, apar topar ameliyata alınmış ve ardından da yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

NURİ ALÇO 3

Habertürk'te yer alan habere göre; kalp pili takılı olması ve önceden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Nuri Alço'nun ameliyatının hayati tehlike içerdiği, oldukça riskli olduğu ortaya çıktı. Alço, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, birkaç gün içinde taburcu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço yeşilçam
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