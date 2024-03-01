MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi Netflix'te yayınlandı

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi Netflix'te yayınlandı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Netflix'te yayımlandı. 308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmler arasında yer alan filmin dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi Netflix'te yayınlandı

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın en son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne" Netflix'te izleyici ile buluştu. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım 1 Mart itibarıyla Netflix'te yayına girdi.

nuri bilge ceylan

308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmler arasında yer alan filmin dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı.

kuru otlar

KURU OTLAR ÜSTÜNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

"Kuru Otlar Üstüne" Ceylan'ın kariyerindeki "olgunluk dönemi eseri" olarak kabul ediliyor. Film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yerine getiren ve kendini unutulmuş gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikâyesini anlatıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray arasındaki ilişkilerin işlendiği film, Anadolu insanının sorunlarına hassas bir bakış sunuyor ve bireyin yalnızlık ve çaresizlik hissini varoluşçu bir yaklaşımla ele alıyor.

Hakkında çıkan o haberlere küfürlü yanıt verdi! Hakkında çıkan o haberlere küfürlü yanıt verdi!


Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadıDeğişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı
Sahne elbiselerini kime bağışladığını açıkladı!Sahne elbiselerini kime bağışladığını açıkladı!
Türkiye bu olayı konuşuyor! Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı Türkiye bu olayı konuşuyor! Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
Nuri Bilge Ceylan anne film festivali
En Çok Okunan Haberler
Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Kocası 21 yaşındaki yeğenini kaçırdı

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Dikkat çeken sözler

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Dikkat çeken sözler

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.