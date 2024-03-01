Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi Netflix'te yayınlandı

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın en son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne" Netflix'te izleyici ile buluştu. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım 1 Mart itibarıyla Netflix'te yayına girdi.

308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmler arasında yer alan filmin dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı.

KURU OTLAR ÜSTÜNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

"Kuru Otlar Üstüne" Ceylan'ın kariyerindeki "olgunluk dönemi eseri" olarak kabul ediliyor. Film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yerine getiren ve kendini unutulmuş gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikâyesini anlatıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray arasındaki ilişkilerin işlendiği film, Anadolu insanının sorunlarına hassas bir bakış sunuyor ve bireyin yalnızlık ve çaresizlik hissini varoluşçu bir yaklaşımla ele alıyor.







