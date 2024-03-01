Survivor'ın yıldızı Turabi hakkında çıkan o haberlere ateş püskürdü! "Dominik'te değilim"

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni paylaşım geldi.

Hakkında çıkan yalan haberlere ateş püsküren Çamkıran, aynı zamanda yeni müzikler yaptığını da söyledi.

"BEYBİ BEYBİ YAKINDA HER YERDE"

Çamkıran, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun.

İnanmayın arkadaşlar sahtekar hesaplara halen daha tedavim devam ediyor. Dominik'te değilim. Başka bir Latin ülkesindeyim. Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda yeni müzik kariyerim için besteler ve müzikler yapıyorum. Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum. Değişik bir yorumla geliyorum. Herkes üzerine düşeni alacak parçalarım da... Turbo Turabi, 'Beybi beybi' yakında her yerde..."









