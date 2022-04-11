SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Nuri Şahin 5 maçtır kazanıyor! Antalyaspor bu kez de Hatayspor'u mağlup etti

Nuri Şahin 5 maçtır kazanıyor! Antalyaspor bu kez de Hatayspor'u mağlup etti

11.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, kendi sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından teknik direktör Nuri Şahin üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Nuri Şahin 5 maçtır kazanıyor! Antalyaspor bu kez de Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig 'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. İki yeni nesil hocanın; Nuri Şahin ile Ömer Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Antalyaspor maçı 4-1 kazandı ve Nuri Şahin üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Mücadele tempolu başladı, 14'te Mame Diouf vurdu, Güray Vural çizgiden çıkardı, Hatayspor üstünlüğü kaçırdı. 2 dakika sonra sahneye Kırmızı-Beyazlılar'ın ABD'li yıldızı Haji Wright çıktı, bireysel becerisinin getirdiği şık bir golle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 29'da Fernando kesti, Naldo uzak direğe kafayı vurdu, fark 2'ye çıktı. 35'te Haji Wright, Güray Vural'ın adeta 'Al da at' dediği pasında ikramı geri çevirmedi, skoru 3-0'a getirdi. 38'de Diouf bu kez net bir kafa vuruşuyla ilk devrenin skorunu belirledi: 3-1.

4ae6e87950d47d78488719dbdc910a4b

İkinci devre de hızlı başladı. 55'te Doğukan Sinik'in harika asistinde Luiz Adriano bitiriciliğini konuşturup, farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu dakikanın ardından karşılıklı pozisyonlar yaşandı, 67'de Ruben Ribeiro dengeleri bozdu! Poli'ye tehlikeli harekette bulunan Portekizli futbolcuyu, hakem Kadir Sağlam kırmızı kartla oyundan attı. Kalan sürede tempo iyice düştü, başka gol sesi çıkmayınca da mücadele 4-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

c033313987ef33f541812d32b03eb5f8

Avrupa potasına girmek isteyen iki takımın mücadelesinde zafer 9 maçtır kaybetmeyen, 4 maçtır da kazanan Kırmızı-Beyazlılar'ın oldu. Nuri Şahin'in öğrencilerinin 3 puan serisi 5 karşılaşmaya çıkarken, aynı zamanda bu sezon kendi sahasındaki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı ve kulüp tarihinde rekor kırıldı. Nuri Şahin'le uçuşa geçen Antalyaspor puanını 47'ye yükseltti.

5 maçtır kaybetmeyen Hatayspor'un ise serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''
Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!
Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğduMaçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdı

Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdı

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor

Dünya deviyle 3 yıllık anlaşma sağladı!

Dünya deviyle 3 yıllık anlaşma sağladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.