Nuri Şahin 5 maçtır kazanıyor! Antalyaspor bu kez de Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig 'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. İki yeni nesil hocanın; Nuri Şahin ile Ömer Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Antalyaspor maçı 4-1 kazandı ve Nuri Şahin üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Mücadele tempolu başladı, 14'te Mame Diouf vurdu, Güray Vural çizgiden çıkardı, Hatayspor üstünlüğü kaçırdı. 2 dakika sonra sahneye Kırmızı-Beyazlılar'ın ABD'li yıldızı Haji Wright çıktı, bireysel becerisinin getirdiği şık bir golle Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 29'da Fernando kesti, Naldo uzak direğe kafayı vurdu, fark 2'ye çıktı. 35'te Haji Wright, Güray Vural'ın adeta 'Al da at' dediği pasında ikramı geri çevirmedi, skoru 3-0'a getirdi. 38'de Diouf bu kez net bir kafa vuruşuyla ilk devrenin skorunu belirledi: 3-1.

İkinci devre de hızlı başladı. 55'te Doğukan Sinik'in harika asistinde Luiz Adriano bitiriciliğini konuşturup, farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu dakikanın ardından karşılıklı pozisyonlar yaşandı, 67'de Ruben Ribeiro dengeleri bozdu! Poli'ye tehlikeli harekette bulunan Portekizli futbolcuyu, hakem Kadir Sağlam kırmızı kartla oyundan attı. Kalan sürede tempo iyice düştü, başka gol sesi çıkmayınca da mücadele 4-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa potasına girmek isteyen iki takımın mücadelesinde zafer 9 maçtır kaybetmeyen, 4 maçtır da kazanan Kırmızı-Beyazlılar'ın oldu. Nuri Şahin'in öğrencilerinin 3 puan serisi 5 karşılaşmaya çıkarken, aynı zamanda bu sezon kendi sahasındaki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı ve kulüp tarihinde rekor kırıldı. Nuri Şahin'le uçuşa geçen Antalyaspor puanını 47'ye yükseltti.

5 maçtır kaybetmeyen Hatayspor'un ise serisi sona erdi ve 48 puanda kaldı.



