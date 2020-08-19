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Nuri Şahin Antalyaspor ile sözleşme imzaladı!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 19.08.2020 18:54 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nuri Şahin Antalyaspor ile sözleşme imzaladı!

Fraport TAV Antalyaspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Nuri Şahin ile anlaştığını duyurdu. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen deneyimli futbolcunun bir masada oturup, elindeki fotoğraf karelerine baktığı video eşliğinde 'Hoş geldin' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.

ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın da söylediği gibi 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, biz Antalyaspor'uz diyorum. Biz Antalyaspor'uz."

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