Nuri Şahin, dünya devi Dortmund'un teknik direktörü oluyor! Antalyaspor'dan resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin sürprizi yaşanıyor. Dortmund ile anlaştığı öğrenilen Nuri Şahin Antalyaspor'dan resmen ayrıldı.

DORTMUND'UN BAŞINA GEÇİYOR

Futbola Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinde tam olarak 274 maça çıktı ve adeta efsanesi olmuştu. Bu yıl Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenilen Nuri Şahin'in önümüzdeki yıl pro lisans alarak Dortmund'un başına geçeceği aktarıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Alman devi, Nuri Şahin'e 4 yıllık sözleşme ve uzun vadeli bir plan önerdi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden Nuri Şahin, Antalyaspor'dan alacağı tüm parayı bırakarak ayrılık kararı aldı. Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.

ANTALYASPOR'A VEDA ETTİ

Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her başlangıç, yeni umutlar ve yeni heyecanlar demek. Hayal ettiklerimizi başarmak ve Antalya şehrinin izlerken gurur duyacağı bir takım olabilmek için çok iyi hazırlandık. Futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya, öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Ligimizde mücadele edecek tüm takımlara başarılar, tüm sporculara sağlıklı bir sezon dilerim. Büyük Antalyaspor taraftarı sizden ricam; oyuncusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle tek yürek olmuş bu takımı her maçın son saniyesine kadar desteklemeniz. Siz varsanız hep 1 fazlayız. Siz varsanız hep daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.





