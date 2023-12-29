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Nuri Şahin, dünya devi Dortmund'un teknik direktörü oluyor! Antalyaspor'dan resmi açıklama geldi

29.12.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan aldığı yardımcı antrenörlük teklifi nedeniyle Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Bu açıklamadan önce Nuri Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyaspor'a veda etmişti.

Nuri Şahin, dünya devi Dortmund'un teknik direktörü oluyor! Antalyaspor'dan resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin sürprizi yaşanıyor. Dortmund ile anlaştığı öğrenilen Nuri Şahin Antalyaspor'dan resmen ayrıldı.

DORTMUND'UN BAŞINA GEÇİYOR

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Futbola Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinde tam olarak 274 maça çıktı ve adeta efsanesi olmuştu. Bu yıl Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenilen Nuri Şahin'in önümüzdeki yıl pro lisans alarak Dortmund'un başına geçeceği aktarıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Alman devi, Nuri Şahin'e 4 yıllık sözleşme ve uzun vadeli bir plan önerdi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden Nuri Şahin, Antalyaspor'dan alacağı tüm parayı bırakarak ayrılık kararı aldı. Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.

ANTALYASPOR'A VEDA ETTİ

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Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her başlangıç, yeni umutlar ve yeni heyecanlar demek. Hayal ettiklerimizi başarmak ve Antalya şehrinin izlerken gurur duyacağı bir takım olabilmek için çok iyi hazırlandık. Futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya, öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Ligimizde mücadele edecek tüm takımlara başarılar, tüm sporculara sağlıklı bir sezon dilerim. Büyük Antalyaspor taraftarı sizden ricam; oyuncusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle tek yürek olmuş bu takımı her maçın son saniyesine kadar desteklemeniz. Siz varsanız hep 1 fazlayız. Siz varsanız hep daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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