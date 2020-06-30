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Nuri Şahin Fenerbahçe için 1 Temmuz'da İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2020 22:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un özellikle transferini istediği ve bizzat aradığı belirtilen Nuri Şahin için önemli gelişmeler var. Kulübü Werder Bremen, play-out maçları için sözleşmesi biten oyuncularla 1 aylık yeni anlaşmalar yaparken, Nuri'yle yapmadı. Alman basını, bunun nedeninin milli oyuncunun 1 Temmuz'da Fenerbahçe için İstanbul'da olmak üzere randevusu olmasına bağladı.

Nuri Şahin Fenerbahçe için 1 Temmuz'da İstanbul'a geliyor

Bundesliga takımlarından Werder Bremen, play-out maçı oynayacak. Bu maçlar için Alman ekibi sözleşmesi biten ve kiralık anlaşmaları biten oyuncularla 1’er aylık sözleşmeler imzaladı. Adı Beşiktaş’la anılan Lang’ın yanı sıra Vogt da Temmuz sonuna kadar Werder forması giyecek. Alman ekibi sözleşmesi biten oyunculardan sadece Nuri Şahin’in sözleşmesini uzatmadı. Hali hazırda Dortmund’da tedavisine devam eden Nuri’nin 1 Temmuz itibariyle Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için her an İstanbul’a gelebileceği iddia edildi.

WERDER, GÖNDERMEK İSTEMEDİ AMA...

Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edilen Nuri Şahin için Werder Bremen yeni sözleşme imzalamak için uzun süre uğraştı. Hatta Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi. Gelinen noktada futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen Milli Oyuncumuzun kararını Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adam ölmüş biz bomba patlatiyoruz..hey yavyum hey
BOMBACI... ŞABAN YENİ VERSİYONLA... SİNAMALARDA...
bu bomba ekici tolgay gibi ellerinde patlar :)
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