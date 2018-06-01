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Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nuri Şahin, İstanbul’a gelme şartlarını iletti. Nuri Şahin, Galatasaray'dan 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme istedi.

Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund’ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2019’a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Dortmund yeni sezonda takımda düşünmediği Nuri’yi bonservis bedeli almadan yollamaya sıcak bakıyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu kendisini isteyen Galatasaray yönetimine İstanbul’a gelme şartlarını iletti. Nuri Şahin, Cim-Bom’dan 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme istedi. Sarı-Kırmızılı idareciler, Nuri’ye bu kadar yüksek yıllık ücret ödemek istemiyor. Bu konuda Nuri Şahin ile görüşmeler sürüyor. Orta yol bulunduğu takdirde imzaların atılması bekleniyor. Avrupa’dan Liverpool, Roma ve Napoli 29 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Ancak teknik direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Nuri’nin ilk tercihi Galatasaray... Milli yıldız ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. İki kulüpte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Dortmund formasıyla bu sezon 17 lig maçına çıkan Nuri Şahin 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Orta sahanın göbeği, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin, 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmund’tan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. G.Saray Yönetimi, UEFA’dan ‘Sattığın kadar al’ cezası alırsa kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin Galatasaray Borussia Dortmund

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