Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u fırsat tepti! Bayern Münih karşısında maçın son bölümünde yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 12. haftası'nda Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund sahasında lider Bayern Münih'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Borussia Dortmund, lider Bayern Münih karşısında Jamie Bynoe-Gittens’in 27. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen, Jamal Musiala’nın 85. dakikada gelen golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte 20 puana yükselen Dortmund, 30 puana ulaşan Vincent Kompany'nin öğrencileriyle arasındaki puan farkı sabit kaldı.