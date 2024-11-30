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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u fırsat tepti! Bayern Münih karşısında maçın son bölümünde yıkıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 22:27
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Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında dev bir karşılaşma yaşandı. Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, taraftarı önünde lider Bayern Münih’i ağırladı. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens’in golüyle üç puana yaklaşsa da Jamal Musiala’nın son bölümdeki golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u fırsat tepti! Bayern Münih karşısında maçın son bölümünde yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 12. haftası'nda Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund sahasında lider Bayern Münih'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SIGNAL IDUNA'DA GOLLER KARŞILIKLI

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Borussia Dortmund, lider Bayern Münih karşısında Jamie Bynoe-Gittens’in 27. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen, Jamal Musiala’nın 85. dakikada gelen golüne engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

PUAN FARKI SABİT KALDI

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Bu sonuçla birlikte 20 puana yükselen Dortmund, 30 puana ulaşan Vincent Kompany'nin öğrencileriyle arasındaki puan farkı sabit kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Nuri Şahin bayern munih
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