Nuri Şahin'in Dortmund'una başkentte büyük şok! Son 5 haftada tam 8 puan kaybettiler

Bundesliga'nın 6. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğündeki Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Union Berlin, 26. dakikada Kevin Vogt'un penaltı golüyle öne geçti. Ardından 45. dakikada Yorbe Vertessen'in kaydettiği golle farkı 2-0'a çıkardı. Dortmund, 62. dakikada Julian Ryerson ile umutlansa da bu gol, konuk ekibe puan kazandırmaya yetmedi ve Dortmund mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Bu sonuçla Union Berlin puanını 11'e yükseltirken, Dortmund 10 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Dortmund, St. Pauli ile mücadele ederken, Union Berlin Holstein Kiel ile karşılaşacak.
Alınan bu sonuçla Şahin'in ekibi son 5 haftada 8 puan kaybetmiş oldu.