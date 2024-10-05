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Nuri Şahin'in Dortmund'una başkentte büyük şok! Son 5 haftada tam 8 puan kaybettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 20:48
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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman devi Borussia Dortmund son olarak Union Berlin ile karşı karşıya gelirken mücadele başkent ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Nuri Şahin'in Dortmund'una başkentte büyük şok! Son 5 haftada tam 8 puan kaybettiler

Bundesliga'nın 6. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğündeki Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

RYERSON'IN GOLÜ DORTMUND'A YETMEDİ

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Union Berlin, 26. dakikada Kevin Vogt'un penaltı golüyle öne geçti. Ardından 45. dakikada Yorbe Vertessen'in kaydettiği golle farkı 2-0'a çıkardı. Dortmund, 62. dakikada Julian Ryerson ile umutlansa da bu gol, konuk ekibe puan kazandırmaya yetmedi ve Dortmund mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla Union Berlin puanını 11'e yükseltirken, Dortmund 10 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Dortmund, St. Pauli ile mücadele ederken, Union Berlin Holstein Kiel ile karşılaşacak.

5 HAFTADA 8 PUAN

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Alınan bu sonuçla Şahin'in ekibi son 5 haftada 8 puan kaybetmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin son dakika dortmund
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