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Nuri Şahin, Süper Lig devinin yıldızına kancayı taktı! Transferde ilk hedefini belirledi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 08:32
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Bu sezon siyah-beyazlılarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Gedson Fernandes’in talipleri giderek artıyor. Nuri Şahin’in yönettiği Alman devi Dortmund, Portekizli yıldızla ilgilenmeye başladı. Milli teknik adamın, Beşiktaş’ın maçlarına gözlemci göndererek Gedson’u yakından takip ettiği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Nuri Şahin, Süper Lig devinin yıldızına kancayı taktı! Transferde ilk hedefini belirledi...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta bu sezon olağanüstü bir performans sergileyerek kariyerin sezonuna imza atan Gedson Fernandes, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.. Van Bronckhorst’un vazgeçilmezlerinden olan Portekizli yıldız için, Dortmund'u çalıştıran milli teknik adam Nuri Şahin'in yakın takibinde olduğu öğrenildi.

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Borussia Dortmund’un genç teknik direktörü, Gedson’u uzun süredir yakından izliyor. Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş’ın hem ligdeki hem de Avrupa’daki maçlarını takip etmekte.

SÖZLEŞMESİNDEKİ RAHATSIZ EDİCİ MADDE

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2021 yılından bu yana Türkiye’de, 2022 yılından beri ise Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, 6 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan transfer edilmişti. Portekizli yıldızın olası bir satışında dikkat çeken bir madde bulunuyor: Gedson'un bonservisinden elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR

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Bu nedenle, Beşiktaş Yönetimi’nin Gedson'u satmaya ikna olması için sunulacak teklifin oldukça yüksek bir meblağda olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar, ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadıkları ve ciddi teklifler gelirse bu durumu sezon sonuna ertelemeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı.

İSTATİSTİKLERİ

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Siyah-beyazlı takımın orta sahasında bitmez, tükenmez bir enerjiyle mücadele eden 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken 8 gole doğrudan katkı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin Gedson Fernandes beşiktaş dortmund
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