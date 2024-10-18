Nuri Şahin, Süper Lig devinin yıldızına kancayı taktı! Transferde ilk hedefini belirledi...

Beşiktaş'ta bu sezon olağanüstü bir performans sergileyerek kariyerin sezonuna imza atan Gedson Fernandes, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.. Van Bronckhorst’un vazgeçilmezlerinden olan Portekizli yıldız için, Dortmund'u çalıştıran milli teknik adam Nuri Şahin'in yakın takibinde olduğu öğrenildi.

CANLI TAKİP EDİLİYOR

Borussia Dortmund’un genç teknik direktörü, Gedson’u uzun süredir yakından izliyor. Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş’ın hem ligdeki hem de Avrupa’daki maçlarını takip etmekte.

SÖZLEŞMESİNDEKİ RAHATSIZ EDİCİ MADDE

2021 yılından bu yana Türkiye’de, 2022 yılından beri ise Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, 6 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan transfer edilmişti. Portekizli yıldızın olası bir satışında dikkat çeken bir madde bulunuyor: Gedson'un bonservisinden elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR

Bu nedenle, Beşiktaş Yönetimi’nin Gedson'u satmaya ikna olması için sunulacak teklifin oldukça yüksek bir meblağda olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar, ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadıkları ve ciddi teklifler gelirse bu durumu sezon sonuna ertelemeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı.

İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında bitmez, tükenmez bir enerjiyle mücadele eden 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken 8 gole doğrudan katkı yaptı.