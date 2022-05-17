SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Nuri Şahin, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve İlhan Palut büyük transfer savaşında!

Nuri Şahin, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve İlhan Palut büyük transfer savaşında!

17.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon çalıştırdığı takımlarda oldukça başarılı performans sergileyen genç teknik direktörler Nuri Şahin, İlhan Palut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu dev bir transfer savaşına girdi. Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin, İttifak Holding Konyaspor'da İlhan Palut, VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ve Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Sadık Çiftpınar.

Nuri Şahin, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve İlhan Palut büyük transfer savaşında!
Sadık Çiftpınar

Sadık Çiftpınar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'den düşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da, 19 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanan maç esnasında Yeni Malatyasporlulara hareket çekip sahayı terk eden, ardından kadro dışı bırakılan ve son olarak da sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar için ligin; gözde, yerli ve genç hocaları sıraya girdi.

4 HOCA AYNI İSMİN PEŞİNDE

650x344-yeni-malatyasporlu-sadik-ciftpinar-10-gun-sahalardan-uzak-kalacak-1635506953420

İHA'nın haberine göre, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

YABANCI KURALI, SADIK ÇİFTPINAR'A YARADI

86ca58b76f0048cba438f2ebfd44322b

Gelecek sezon uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar'ın sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor.

29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...
Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!
Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Fatih Karagümrük Konyaspor Yeni Malatyaspor Başakşehir Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplattı, gidiyor!

Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

Fatih Terim'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.