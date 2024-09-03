Nürnberg oyuncusu Niklas-Wilson Sommer sokak ortasında saldırıya uğradı! 'Bavyera domuzu...' Kendi futbolcularını dövdüler!

Nürnberg'in ikinci takımında oynayan Niklas-Wilson Sommer (26), şiddet skandalıyla gündeme geldi Bundesliga 2 ekibinin bölgesel lig takımında forma giyen Sommer, kimliği belirsiz kişiler tarafından sokakta saldırıya uğradı.

'TEHLİKELİ BEDENSEL ZARAR'

Nürnberg, oyuncusuna yönelik saldırı karşısında şok yaşadı. Kulübün açıklamasına göre, Sommer önce akşamın erken saatlerinde evinin önünde pusuya düşürüldü, ardından "birkaç saat sonra" fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. Bild gazetesinin haberine göre, polis o gece "tehlikeli bedensel zarar" suçlamasıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sommer'in tıbbi müdahale görmesi gerekti ve pazar akşamı Instagram hesabında yüzündeki yaraları sergiledi.

Instagram'da bir milyon takipçisi bulunan Sommer, olaydan üç gün önce sosyal medyada Bayern formasıyla görünmüştü. Nürnberg kulübü, "saldırının bu paylaşıma bir tepki olarak yapıldığı izlenimi var" açıklamasında bulundu. Fotoğraf yayınlandıktan kısa süre sonra silindi ve Sommer kamuoyundan özür diledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp, daha önce kimliği belirsiz kişilerin gerçekleştirdiği fiziksel saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Oyuncularımıza yönelik fiziksel şiddet asla kabul edilemez. Dün gece yaşananlar tam olarak budur ve bu davranışı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemler Nürnberg'in değerleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır." şeklinde bir açıklama yaptı.

SOMMER'E PANKARTLAR: DOMUZ, PİSLİK

Cumartesi günü Nürnberg'in evinde 1. FC Magdeburg'a karşı oynadığı ve 4-0 kaybettiği maçta, taraftarlar arasında Sommer'e yönelik birçok pankart dikkat çekti.

Sommer’in, ikinci takım oyuncusu olarak takımın sahadaki kötü performansında bir rol oynamadığı bilinirken, gerginliğin gerçek sebebi merak konusu oldu. Polis, araştırmaya devam ediyor.

Stadyumda açılan pankartlardan birinde, "Hipster tavrı yerine kulüp gururu. Niklas Wilson, sen de Bayern gibi bir pisliksin" yazarken, bir diğerinde "Wilson, defol git, Bavyera domuzu" ifadeleri yer aldı.

Influencer Sommer, geçmişte başka kulüplerin formalarını giydiği fotoğraflar paylaşmıştı.